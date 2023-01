Hansell Riojas jugó 29 partidos con Alianza Lima en la última temporada. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @hansrodrio_15

Hansell Riojas podría ser otro de los varios futbolistas de Alianza Lima que no sigan en el club durante el próximo año. Si bien el zaguero de 28 años fue considerado a lo largo de la temporada por Miguel Ángel Russo y Pablo Bengoechea, no participó de la recta final de la Liga 1 Movistar por decisión técnica y eso dio a entender que en la entidad victoriana no estarían muy contentos con él.

Y en medio del libro de pases de la Liga 1 Movistar, Hansell Riojas dejó un mensaje en su cuenta de Twitter que sembró dudas en todos sus seguidores en relación al club donde jugará la próxima temporada. "Bueno, que sea lo que Dios quiera", dijo el defensor nacido en el Callao.

Esta publicación de Hansell Riojas ha sido respondida por varios fanáticos de Alianza Lima, quienes le piden al jugador que continúe en el equipo por más tiempo. Incluso, alguno de ellos etiquetaron a Pablo Bengoechea y lo incitaron a que le vuelva a dar una oportunidad al ex-Belgrano.

Hansell Riojas se encuentra durante su segunda etapa en Alianza Lima tras volver proveniente de Belgrano en 2018. En el año, el defensor formado en Sport Boys jugó 29 partidos oficiales y fue amonestado en once oportunidades.

