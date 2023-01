La directiva del club íntimo habló con RPP Noticias. | Fuente: Alianza Lima

Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima, se pronunció en exclusiva con RPP Noticias tras la polémica sobre el video publicitario del Banco Pichincha. Romero aseguró que recién vieron el video al mediodía.

"Ha sido un día largo. La parte directiva del club vemos por primera vez, nos enteramos del video, a mediodía. 11 de la mañana, algo así. Las personas que manejan nuestras redes nos empiezan a informar del tema que se está formando y empezamos a conversar con el Banco Pichincha. Ellos hablan con nosotros y nos dicen que se va hacer un documento para aclarar muy bien el tema", dijo el gerente de marketing del club.

Asimismo, aseguró que no aprobaron el video para que sea publicado por el banco. "Nuestro proceso con todos los sponsors es que si ellos quieren sacar algo, generalmente, lo que ellos nos pagan es para sacarlo en nuestra redes. Nosotros, obviamente, lo vemos y aprobamos. En alguna ocasión, si un sponsor quiere sacar algo propio en sus redes, primero debemos verlo y aprobarlo. En este caso, lo tenemos claro que no fue con mala intención. Todo lo contrario, buscaban algún efecto, pero las cosas salieron al revés, y nosotros no hemos sido informados y no hemos recibido el video para la aprobación", señaló Romero.

Sobre la demora en el retiro del video en las redes sociales, el directivo de Alianza Lima dijo que el Banco Pichincha tiene un proceso interno para esas cosas. "En la mañana estábamos en reunión y tuvimos la oportunidad de ver el video a esa hora. Con el banco hablamos un par de veces más. Ellos cumplen los pasos normales de su proceso interno y el video fue sacado en ese momento", añadió.

Acerca de la relación con el banco, Benjamín Romero señaló que se reunirán con el sponsor. "Nosotros hemos hecho un trabajo arduo para conseguir sponsors para el club. En el fútbol peruano este es un tema que no ha sido fácil y hemos tenido una muy buena relación con el banco y los demás spónsors. Sabemos que es un tema que nos ha afectado a todos. Hinchas, a los que trabajamos dentro y tenemos que reunirnos, alinearnos. Ya estaremos programando una reunión para las próximas horas para ver y analizar cómo podemos salir adelante con una relación que perdurará por mucho tiempo. La idea es corregir, levantarnos y seguir adelante", finalizó.

