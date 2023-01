Alianza Lima salió campeón del Torneo Clausura 2019. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Gustavo Zevallos, en representación de Alianza Lima, fue a La Videna para mostrar su preocupación por la designación de Michael Espinoza en la derrota por 4-1 ante Binacional. A su salida, conversó con RPP Noticias y confirmó que presentarán un documento para que este duelo no sea válido, pues considera que las normas deben ser cumplidas.

"Nos hemos dado cuenta recién que Espinoza había dirigido a Binacional en la fecha final del Clausura. El reglamento del torneo prohibe eso, así que seguramente vamos a elaborar un escrito solicitando la nulidad. He tenido una reunión con Víctor Villavicencio donde he expresado mi preocupación, pues es increíble que la CONAR lo haya designado. Si están las normas, es para que se acaten y respeten", dijo.

Por otro lado, al ser consultado si cree que hay una postura en la FPF contra Alianza Lima, Gustavo Zevallos evitó afirmar eso pero no ocultó que se han suscitado momentos a lo largo de la temporada que le han causado preocupación.

"No quiero ser irresponsable ni me parece bien que yo diga algo así en este momento, pero han sucedido cosas a lo largo del año que a uno lo dejan desconcertado. No sé quién tiene que responder por esto, pero nos llama la atención que ocurra esto cuando las bases son claras. Lo cierto es que presentaremos el reclamo", sentenció.

Gustavo Zevallos reveló que tuvo una conversación con Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1. | Fuente: RPP

