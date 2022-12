Abogado de Alianza Lima: 'Según la solicitud que hemos enviado no correspondía una tasa'. | Fuente: Liga 1

Este martes se dio a conocer que la Comisión Disciplinaria declaró improcedente la solicitud de Alianza Lima acerca de pedir los puntos del partido ante Binacional luego de que se suspendiera el compromiso entre ambos equipos a causa de incumplimientos al protocolo por parte del cuadro juliaqueño.

Según el órgano mencionado, esta petición no fue aprobada ya que al club 'blanquiazul' le faltó cumplir con el requisito de adjuntar el pago de una tasa para completar la documentación. Sin embargo, Diego Guerrero, abogado del club, afirmó que no correspondía hacer este procedimiento.

"Nosotros enviamos una solicitud a la Comisión Disciplinaria para que se aplique el artículo 137 del reglamento de la Liga 1 sobre Binacional. Ahora se dice que es improcedente porque no hemos adjuntado una tasa. Pero, si vamos a la redacción del reglamento, esa tasa corresponde a cuando uno envía un escrito recursivo, no una solicitud como la que hemos enviado nosotros", afirmó Guerrero en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Como se recuerda, el artículo 137 al que hace referencia el abogado 'íntimo' establece que si el partido se suspende por infracción de un club, este deberá ser sancionado con perder el partido por WO y un marcador de 3-0 en contra, que lo que solicita Alianza Lima en su favor.

Ante esto, Guerrero afirmó que tomarán ciertas medidas: "Encontramos irregular esta última decisión de la Comisión Disciplinaria así que vamos a apelar. Si se reprograma el partido sería injusto porque hubo un rompimiento del protocolo de bioseguridad por parte de Binacional. Si se da la reprogramación ya veremos a qué instancia proceder", agregó.

Por último, el abogado de la tienda 'íntima' sostuvo que para presentar esta apelación sí hace falta adquirir una tasa, pero no ha podido obtenerla: "Me acerqué a la FPF para iniciar el procedimiento de apelación, quise comprar la tasa pero me dijeron que no pueden vendérmela porque está trabajando a puerta cerrada".

