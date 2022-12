Fernando Farah es parte del Fondo Blanquiazul, que administra Alianza Lima. | Fuente: Ovación

Este jueves en conversación con 'Fútbol como Cancha' de RPP, Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, comentó la crisis de Alianza Lima en la Liga 1 2020 tras su descenso a la segunda división nacional. "Pido perdón al club, a los millones de hinchas. Somos los más afectados por el fracaso deportivo del fin de semana. Asumimos la responsabilidad", dijo.

Asimismo, Fernando Farah dio cuenta del papel del Fondo Blanquiazul en Alianza Lima. "El Fondo es acreedor, traza los planes y confió en Pablo Bengoechea para armar el plantel. La verdad que nos preocupamos más del futuro que del presente. Se le dio lo que quiso y la comisión de encargaba de eso", continuó el directivo.

También, el miembro del Fondo Blanquiazul sostuvo que esperaba que, a futuro, se dieran los frutos de este año que está por terminar. "Solo queríamos que este año termine en Alianza para comenzar a mostrar los frutos en el 2021. Sin embargo, lamentablemente ha ocurrido esta desgracia, hoy vemos cómo se está cambiando de rumbo", sostuvo Farah.

Farah y las opciones de Alianza para quedarse en la Liga 1

Además, fue consultado en relación al reclamo de parte de la directiva íntima hacia el Carlos Stein ante la Comisión de Licencias para mantener la categoría. "Tenemos intactas las posibilidades de quedarnos en primera división porque ha sido flagrante lo que ha ocurrido con ellos. El profesor Bengoechea renuncia unos días antes del Clásico. Se le pidió que continúe, él acepta y, como un gesto, con Diego Gonzáles Posada, decidimos ir para que sienta apoyo", manifestó.

Por otra parte, tuvo comentarios para lo que significó la llegada de Mario Salas a Alianza Lima, quien se marchó de Matute por malos resultados. "Víctor Hugo Marulanda decía que no era momento de sacarlo porque no era el momento. Cualquier otro dirigente lo hubiera sacado antes, pero se dice que se deben respetar los procesos. A él no se le ocurrió reemplazar a Mario Salas con otro entrenador que sea fuera de la casa. Daniel Ahmed conocía a todos los jugadores, 'Chicho' Salas también", dijo. Horas clave se viven en La Victoria.

