Hansell Riojas enfrentó a Alianza Lima por la Liga 1 2020.

Alianza Lima tuvo un año 2020 para el olvido. Tan solo hizo un punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores y, posteriormente, en la Liga 1 no dio la talla. En la última fecha del torneo nacional perdió 2-0 a manos del Sport Huancayo, resultado que hizo que descienda a la segunda división profesional.

Uno de los ex Alianza Lima y que lamenta el duro momento íntimo es Hansell Riojas, defensor del Sport Boys del Callao. Este viernes, el jugador rosado habló con Las Voces del Fútbol y allí tuvo comentarios para lo que fue el desempeño de su ex conjunto en la Liga 1 2020.

"Lo que ha pasado en Alianza es muy doloroso y era algo que se veía en los últimos partidos. La verdad que no sé exactamente qué pasó en la interna, pero como hincha me tocó vivirlo de manera muy dura desde afuera", fue lo que sostuvo Riojas en conversación con dicho programa.

¿Llega Hansell Riojas a Alianza Lima?

Asimismo, dio cuenta de cómo vio a los íntimos cuando los enfrentó y si es que se pondría la camiseta blanquiazul para la temporada 2021. "Se veía un equipo desunido. Viví un par de descensos y todo es muy difícil. Por ejemplo, en Vallejo teníamos nombres importantes, pero no nos compenetramos. Yo no tendría problemas en regresar, pero con mi edad veo ofertas de todos lados por el bien de mi familia. No he hablado con nadie", añadió.

Hay que tener en cuenta que RPP pudo conocer que la Comisión de Licencias no le dará la razón a Alianza Lima en relación a su reclamo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que Carlos Stein pierda puntos. Ante esto, los de La Victoria recurrirán al TAS, según palabras de Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul.

