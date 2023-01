Christofer Gonzales disputó la Copa América 2019 con Perú. | Fuente: Prensa Selección Perú

En medio del trabajo por concretar sus últimas incorporaciones, en Alianza Lima hay idas y vuetas por el caso de Christofer Gonzales. Desde la parte deportiva, el mediocampista tiene la aprobación de Pablo Bengoechea para su llegada, pero por el lado de la administración aún no existiría el consenso total para gestionar la operación debido al tema económico.

En diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, el integrante de la Comisión de Fútbol en el cuadro victoriano, César Torres, fue tajante manifestando que no se está produciendo un acercamiento hacia el jugador. “No hay nada de eso. Alianza no está en eso, son especulaciones. Al profesor (Bengoechea) siempre le gustó, pero Alianza Lima no está en ninguna gestión por él", indicó.

A su vez, Torres dijo que Kevin Quevedo estará en la memoria del hincha blanquiazul. "Kevin Quevedo ha sido jugador de Alianza hasta el 31 de diciembre, ahora ya no es parte del equipo. Está en la memoria de la hinchada. Las puertas del club estarán abiertas para cualquier jugador que ha pasado por Alianza", detalló.

César Torres explicó que el defensor Carlos Zambrano "es una posibilidad, pero todavía está muy lejos de concretarse" y que, tanto Cristian Zúñiga como Carlos Ascues, en breve serán anunciados y se sumarán a la pretemporada del equipo en Cieneguilla.

