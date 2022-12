Daniel Ahmed salió campeón nacional con Sporting Cristal en el año 2014. | Fuente: Prensa FPF

Daniel Ahmed es uno de los nombres que sonó como alternativa para asumir el cargo de entrenador de Alianza Lima. Sin embargo, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el director técnico argentino se descartó como opción para ocupar esa función al indicar que tiene contrato vigente con la FPF. Además, manifestó no haber tenido un 'contacto profundido' con la institución blanquiazul.

"Alianza Lima es un club que he estado siguiendo todos los años que he estado aquí y es uno de los mejores equipos en desarrollo. Sería un gran honor dirigir ahí, pero hoy mi objetivo está en la FPF y en terminar lo que inicié. Hasta diciembre, que finaliza mi contrato con la FPF, mi meta está puesta en eso. No hubo ningún contacto profundo con alguien de Alianza", dijo el 'Turco'.

De esta manera, Daniel Ahmed confirmó de ninguna forma dejará su trabajo en la FPF para unirse a Alianza Lima en el presente año. Por lo tanto, con una opción menos dentro de las posibilidades que tenían en mente para reemplazar a Víctor Reyes, la directiva de la entidad íntima podría empezar a inclinarse mucho más por el retorno del uruguayo Pablo Bengoechea.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista de Daniel Ahmed en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

