Este lunes Alianza Lima cayó por 1-0 frente a Cusco FC con gol de Erick Gonzáles y, por su parte, Daniel Ahmed, entrenador 'blanquiazul', dio sus impresiones sobre el encuentro y la complicada posición en la que se encuentra el equipo cercano a la zona de descenso.

"Es un sabor totalmente amargo, fue un partido donde el equipo hizo todo el esfuerzo para no perderlo y lo perdió. Los lamentos ya no sirven en este caso, tenemos que empezar a pensar en el partido ante Sport Boys del sábado", indicó Ahmed en conferencia de prensa.

Sobre la actitud del equipo en el campo de juego, indicó: "Siento que tuvo reacción, buscó al rival, lo acorraló, pero no concretó. El equipo viene de un año difícil, pero acá eso no entra en juego, tenemos que buscar el objetivo que es el próximo sábado. Hay que saber perder y el que se sienta derrotado no puede estar en el plantel".

Como se recuerda, Alianza Lima se encuentra a tres puntos de Carlos Stein, quien se ubica en zona de descenso. Al respecto, Ahmed precisó: "Alianza depende de Alianza y tiene que prepararse para el próximo partido para seguir dependiendo de sí mismo. Esta derrota, para mí, no es merecida, pero ya hay que empezar a pensar en el siguiente objetivo. No desde mañana, sino desde hoy".

