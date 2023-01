Alexi Gómez está en conversaciones con Alianza Lima. | Fuente: Universitario de Deportes

Luego de obtener el subcampeonato de la Liga 1 2019, Alianza Lima ya planea lo que será la temporada 2020. Y eso no solo tiene que ver con los jugadores a los que se les renovará contrato o con aquellos a los que se les acaba, sino también con los nuevos nombres que se sumarán al plantel.

Dentro de ese último grupo hay distintas opciones. Una de ellas, confirmada por el propio gerente deportivo del club, es Alexi Gómez. Víctor Hugo Marulanda mencionó el tema en entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, cuando se le preguntó no solo por el exjugador de Universitario, sino también por Carlos Ascues y Jean Deza.

"Con Ascues, en algún momento, hace dos o tres meses, charlé de temas para cultura general, para mirar alternativas y demás, pero no hay nada concreto con él. De hecho, creo que están buscando ubicación en la MLS. Es un buen jugador. Con Deza no hay absolutamente nada. Con Alexi Gómez hay unas conversaciones, pero nada cerrado. De esos nombres, con uno se ha charlado, con uno no hay nada y con el otro hay conversaciones, pero aún no se ha cerrado nada", dijo.

Alianza Lima arrancará la pretemporada el domingo 5 de enero. El cuadro blanquiazul, además, ya conoce a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se trata de Estudiantes, Racing Club y Nacional, equipo al que enfrentó la última vez que ganó en el mencionado torneo, en marzo de 2012.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Alexi Gómez interesa a Alianza Lima. | Fuente: Universitario de Deportes / Audio: RPP

Te sugerimos leer