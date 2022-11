Claudio Pizarro, delantero del Werder Bremen. | Fuente: YouTube

El delantero peruano de Werder Bremen, Claudio Pizarro, fue consultado nuevamente sobre una posible vuelta a Alianza Lima en una transmisión en Instagram con el estadista español Alexis Martín Tamayo, conocido como Mister Chip.

"Alianza es el equipo del que soy hincha desde chico y sí me gustaría volver porque y no he salido campeón del fútbol peruano. Siempre he comentado que es una posibilidad, pero como están las cosas ahora es complicado", empezó Pizarro.

Luego, Mister Chip le consultó a Pizarro si cuando habla de retiro lo dice en forma general. "Digo retirarme en general", afirmó el atacante de 41 años.

Pizarro afirmó que tras culminar su contrato con el Werder Bremen seguirá viviendo en Alemania y residirá en Munich. "Sí lo más probable es que me vaya a casa", aseguró.

De esta manera, Claudio Pizarro dio prácticamente por descartado su probable vuelta a Alianza Lima, club donde jugó en 1998 y 1999, año donde fue fichado por el Bremen.

Claudio Pizarro. | Fuente: YouTube

Se queda en Alemania

Pizarro llegó a Alemania en julio del 1999 luego de una buena temporada con Alianza Lima en el campeonato peruano. Werder Bremen fichó al entonces delantero de 21 años por un oase apróximado de 1.5 millón de euros.

Se sabe que el tema familiar es uno de los impedimentos para que Pizarro regrese a jugar en Perú, ya que sus esposa e hijos viven más de dos décadas en Alemania y ya se acostumbraron a las costumbres germanas.

Te sugerimos leer