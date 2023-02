Carlos Bustos: 'Perdimos el partido por errores puntuales nuestros' | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima cayó por 2-1 ante Sporting Cristal por la jornada 6 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Nacional y, tras el encuentro, Carlos Bustos, entrenador del cuadro blanquiazul, habló sobre esta primera derrota.

"Nosotros no podemos facilitar en cada uno de los tiempos con errores puntuales que le permiten al rival manejar el juego. Perdimos por errores puntuales y se pagan. Han sido en el comienzo de ambos tiempos, no vi que en el desarrollo del juego el rival haya tenido más chances, salvo una del final", indicó Bustos en diálogo con RPP Noticias.

Sobre el trámite del partido, agregó: "En el primer tiempo, tuvimos la del gol de Aguirre y otra de él y de Arley como para desquilibrar, pero no se puede ir corriendo los partidos desde atrás por errores puntuales".

Asimismo, también fue consultado sobre las críticas a Steven Rivadeneyra: "Los temas con nombres propios lo resolvemos dentro de forma grupal, mañana empezaremos a trabajar mirando a Binacional. Nos falta no cometir los mismos errores, que no nos conviertan con tanta facilidad y jugar de manera más tranquila con la tenencia de balón".

En tanto a la ausencia de Jefferson Farfán, precisó: "La sación a Farfán es lamentable, yo no sé si entienden, más allá de su equivocación, el esfuerzo que él está haciendo para representar a la Selección Peruana, para jerarquizar esta liga, jugando los últimos años en el equipo donde quiere, pero hay mucha gente que no tiene conciencia de esa situación. No sé si el fútbol mismo se castiga solo".

