Carlos Beltrán ha sido una pieza fundamental en el título del Torneo Clausura de Alianza Lima. Desde la llegada de Pablo Bengoechea, el 'Che' ha sido un elemento recurrente en la zaga central de defensores y su buen rendimiento ha hecho que se gane el reconocimiento de los hinchas. Sin embargo, las cosas no eran así para él a inicios de año.

En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Carlos Beltrán recordó lo que vivió en Alianza Lima con Miguel Ángel Russo en el puesto de entrenador. El jugador nacido en Santa Fe indicó que el estratega argentino casi ni le dirigía la mirada y prefirió no decir nada en el momento por el cariño que le tenía a la institución.

"Si bien Miguel Ángel Russo era un entrenador con renombre, creo que no supo plasmar en Alianza Lima lo que quería para la situación del equipo. Decir que, en los meses que estuvo acá, habló dos veces conmigo y me miró 3 veces a la cara es mucho. No sé si fue una cosa conmigo o con otros, pero siempre me mandaba al costado. Nunca quise decir nada, pero 11 meses después uno lo puede hacer más calmado", dijo.

Carlos Beltrán, en la Liga 1 Movistar 2019, disputó 23 cotejos y marcó tres goles con Alianza Lima, siendo el último en el triunfo por 3-2 contra Unión Comercio. Ahora, el futbolista de 29 años disputará las semifinales por el título nacional ante Sporting Cristal.

