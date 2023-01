Carlos Beltrán jugó las dos últimas temporadas en Alianza Lima

DATO Ya son trece jugadores que han dejado de pertenecer a Alianza Lima.

Carlos Beltrán se convirtió en el tercer jugador que pasa de Alianza Lima a Ayacucho FC. El volante fue oficializado como flamante refuerzo de los 'Zorros' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2021.

Tras no llegar a un acuerdo con Alianza Lima para una renegociación salarial que se adapte al presupuesto de Liga 2, el futbolista argentino nacionalizado -pese a restarle un año de contrato- se desvinculó del cuadro íntimo. Pero club no le faltó. La institución que le abrió las puertas fue Ayacucho FC.

Carlos Beltrán se encontrará en Ayacucho con Aldair Salazar e Ítalo Espinoza que jugaron con él en Alianza Lima la temporada pasada.

Agradecimiento a Alianza Lima

Carlos Beltrán aprovechó sus redes sociales para despedirse de Alianza Lima y agradecer a los hinchas por el apoyo que tuvo en estos dos años en Matute.

“Son una parte fundamental en esto y nunca me voy a olvidar de todo el afecto que recibí. Di mucho para algunos, poco para otros, pero sin duda lo que más pude. No me iré por la puerta grande, pero me voy con la satisfacción que siempre di lo que más tenía”, manifestó.

