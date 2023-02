Beto Da Silva en Alianza Lima | Fuente: Prensa Alianza Lima

Está de malas. Alianza Lima volverá a sufrir la baja de Beto Da Silva, quien sufrió un desgarro en el muslo derecho en el compromiso ante San Martín, en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

RPP Noticias pudo conocer que Beto Da Silva estará al menos tres semanas fuera de la canchas debido a la dolencia y así se perderá lo que resta de la Fase 1 y los primeros encuentros de la Fase 2.

El delantero de 23 años ingresó en el segundo tiempo ante San Martín el martes pasado. Sin embargo, la apuesta del entrenador Mario Salas no tuvo un buen final, ya que el exjugador de Sporting Cristal salió de la cancha del estadio Alberto Gallardo salió de la cancha a los 20 minutos de haber ingresado.

Beto Da Silva llegó como uno de los fichajes de Alianza Lima para la temporada 2020, aunque lamentablemente para los intereses del club blanquiazul el joven jugador no ha logrado destacar con el sub campeón peruano. Aún no anota tras cinco partidos disputados.

Alianza Lima lo respalda

Daniel Ahmed, jefe de planeación y desarrollo deportivo de Alianza Lima, respaldó a Beto Da Silva que atraviesa un mal momento después de confirmarse una nueva lesión en su carrera.

"Es un tema que le está afectando mucho como persona, esta muy dolido, los problemas necesitan soluciones y hay que buscar desde el plano, primero médico la solución lo más pronto posible", contó Daniel Ahmed en entrevista a Líbero.

