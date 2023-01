Beto Da Silva y Everton en Gremio. | Fuente: Instagram - EFE

Luego de un paso poco auspicioso por el PSV Eindhoven, el delantero peruano Beto Da Silva llegó a Gremio en 2017, club donde tuvo la oportunidad de jugar con jugadores de gran calidad como Everton, de la Selección de Brasil.

Sin embargo, el actual atacante de Alianza Lima sufrió una lesión que provocó que destaque en Gremio, pese que estab por encima de Everton en su momento.

“En Gremio había un gran equipo, pero yo llegué de Europa. Llegué muy bien físicamente. Recuerdo en esa época fui titular antes que Everton y la verdad que rendía bien. En el proceso de pretemporada tuve una lesión, creo que la más grave de mi vida ya que me costó como 4 o 5 meses recuperar”, señaló.

“El entrenador me quería mucho. Él tampoco quiso que yo me vaya, fueron decisiones más allá. Antes de mis lesiones, la primera opción era yo, la segunda Everton”, agregó en entrevista a Movistar Deportes.

“Yo veo cómo está Everton. Es un gran amigo mío y veo en la situación en la que está y me alegro mucho por él. Yo cuando llegué, llegué del PSV. Me respetaban mucho y el técnico me ponía. Me usaba de extremo y hacía el ida y vuelta sin problemas pero lamentablemente tuve esa lesión y todos los jugadores vieron mi sufrimiento porque no lograba curarme”, culminó.

Beto Da Silva cuenta las horas para el retorno de los entrenamientos en Alianza Lima para la vuelta de la Liga 1.

EL DATO: Everton fue campeón de la Copa América 2019 con la Selección de Brasil, que venció en la final a la Selección Peruana.

Beto Da Silva en el Gremio. | Fuente: EFE

