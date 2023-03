Arley Rodríguez: 'Con actitud y ganas podemos pasar por encima al rival' | Fuente: Liga 1

Este lunes Alianza Lima venció por 2-0 a Sport Boys por la fecha 8 de la Liga 1 Betsson y el encargado de abrir el marcador fue Arley Rodríguez, quien fue determinante desde su ingreso en el segundo tiempo para darle más velocidad a la propuesta íntima.

"Tengo tranquilidad por aportar desde donde me toque, un partido se cambia en 5 o 10 minutos, lo que te toque entrar. Dios premia la actitud y el esfuerzo, se trabajó bien en la semana y quise aprovecharlo de la mejor manera. El partido pasado no ingresé pero hoy me tocó apoyar desde donde me toca", indicó Rodríguez en diálogo con GOL Perú.

En tanto a el cambio que se vio en el campo de juego durante los últimos 20 minutos, el colombiano agregó: "Alianza Lima es un equipo grande, por ahí a veces cuando no nos encontramos, la actitud es fundamental. Uno que lo veía desde afuera veía que uno con un poquito de actitud, de ganas, de berraquera podíamos pasarlos por encima. Desde el minuto 0 debemos salir con esas ganas y actitud para comernos al rival".

Asimismo, fue consultado sobre el sistema utilizado por Carlos Bustos: "El sistema es un tema del profe que está manejando, en su línea de 3 o 5 juega sin extremos, pero yo puedo aportar desde donde me toque aportar, pienso que tengo mucho por aportar. Todavía no me siento en mi nivel y eso con el trabajo, en el día a día voy a ir mejorando".

