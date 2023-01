Alexi Gómez llegó este año a Alianza Lima | Fuente: Instagram Alexi Gómez

Alexi Gómez publicó una foto en su cuenta de Instagram, cuya leyenda decía cuarentena, pero en vez de 'U' había una 'V', algo que suelen repetir los hinchas de Alianza Lima. Esto generó innumerables reacciones a favor y en contra.

Johan Fano, ex jugador de Universitario de Deportes, le recordó a Alexi Gómez que no se debe ser malagradecido: “Le faltó el respeto a la “U” todo para ganarse a la hincha de Alianza Lima, no hay que olvidarse de quién te dio de comer.”

La respuesta del volante íntimo no se hizo esperar y lo hizo a través de su cuenta de Instagram con un mensaje en fondo negro y letras blancas: “A palabras necias, oídos sordos”.

La “Hiena” defendió durante cuadro temporadas la camiseta crema y se consagró campeón nacional en 2013. Este 2020 llegó al cuadro blanquiazul como uno de los principales refuerzos. Sin embargo, no ha podido destacar y solo ha marcado un gol en los cinco partidos que ha disputado en la Liga 1 Movistar.

Te sugerimos leer