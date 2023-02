Alex Valera tiene ocho goles en la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Deportivo Llacuabamba es el equipo más complicado con la permanencia en la Liga 1, pero ello no saca del radar a Alex Valera, su máximo anotador en la temporada. El delantero peruano ha destacado en su año de estreno en primera división y ello le ha llevado a manejar muchas ofertas para la siguiente temporada.

“Hay bastantes equipos interesados, podría decir la mitad más uno. Es lo bueno que me puede estar pasando en estos momentos. Ahora no tengo prioridad por ningún equipo, lo único que quiero es uno donde tenga un proyecto para poder mejorar como futbolista y tratar de salir de Perú, que es lo que quiero, jugar en el extranjero. No tengo nada concreto. El día que lo tenga lo voy a hablar, mientas tanto voy a seguir enfocado en Llacuabamba”, dijo en entrevista con ‘DirecTV Sports’.

Alex Valera le anotó un gran gol a Alianza Lima en el duelo por la cuarta fecha de la Fase 2 y así registra ya ocho tantos en el año. Precisamente, señaló que recibió el llamado del conjunto blanquiazul.

“Hasta el día de hoy no tenemos ninguna propuesta de Universitario ni Sporting Cristal. De Alianza Lima sí, algunas conversaciones, pero nada concreto. Estoy enfocado en mi trabajo, que es Llacuabamba. Quizá en una semana ya esté viendo mi futuro”, precisó.

No obstante, el jugador de 24 años y que también fue convocados a la Selección Peruana en la primera jornada doble de las Eliminatorias, remarcó que, de presentarse una propuesta del exterior, podría decidirse por ella.

“Como cualquier jugador, quiero ir al extranjero, pero tienes que trabajar duro para llegar allí. Estoy analizando las propuestas y si algo viene del extranjero, cambiaría todo. Lo bueno es que hay equipos interesados y voy a analizar lo que es mejor para mí”, contó.

“Anotarle a un equipo grande de Perú, como Alianza, me motiva, porque demuestra que estás para grandes cosas. Gracias a Dios pude anotarle a Alianza, también le marqué a Cristal y me falta a Universitario”, añadió.

Alex Valera le anotó a Alianza Lima | Fuente: Gol Perú

Te sugerimos leer