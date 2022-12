Adrían Balboa llegó a ALianza Lima tras militar en el Deportivo Antofagasta de Chile | Fuente: Facebook: Alianza Lima

El futuro de Adrián Balboa en Alianza Lima no está definido. Desde Uruguay, el atacante mostró su deseo de continuar en el cuadro íntimo pero señalo que todavía no recibió alguna comunicación por parte de la directiva.

“Mi contrato se termina en junio, aún no sabemos nada, yo no dependo de mi ni de Alianza Lima, pertenezco a un club en Argentina y eso hace más difícil la negociación. Todavía no me han llamado, pero bueno, ya les dije que tenía muchas ganas de quedarme”, indicó Balboa a Depor.

“Me siento muy cómodo, estoy muy contento, todo lo que he vivido ha sido muy lindo, y también el hecho de que me vaya bien hizo que las cosas se me hicieran más fácil. La verdad es que el cariño de la gente siempre lo destaco, porque a pesar de que no tenemos partidos ni nada, la gente me escribe para demostrarme su cariño y es algo que trato de valorar mucho y por lo que estoy muy agradecido”, agregó.

Adrián Balboa llegó a mitad del 2019 a Alianza Lima tras militar en el Deportivo Antofagasta de Chileno. Su pase le pertenece al Atlético Belgrano de Argentina.

