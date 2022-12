Waldir Sáenz es el goleador histórico de Alianza Lima | Fuente: Andina

Waldir Sáenz, el goleador histórico de Alianza Lima, conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias y expresó su tristeza tras concretarse el descenso del conjunto blanquiazul a la Segunda División.

“Es un dolor tremendo, uno trata de hacer lo mejor para mantener a un club donde debería estar siempre, en la Liga 1 y los primeros lugares. No me gusta hablar mal de nadie, pero hoy, los que manejaron a Alianza fueron un desastre. Nos llevaron a un lugar donde Alianza no imaginó estar. Se me caen las lágrimas, tenemos que enfrentar esto. Como todos los aliancistas estoy con un dolor tremendo y esperar hacer algo el próximo año para que Alianza pueda volver donde tiene que estar", dijo el exfutbolista.

Por otra parte, Sáenz mencionó que recibió la directiva del club para acompañar al plantel en el partido frente a Sport Huancayo.

"Ayer nos llamaron para estar hoy, pero por qué ahora. Por qué cuando tienen la última vida y no antes. Por qué tanta soberbia y ego", señaló.

Tras caer por 2-0 ante el 'Rojo Matador', Alianza Lima cerró la temporada en la Liga 1 en el antepenúltimo lugar con 26 unidades y no pudo librarse de la baja. Junto a los blanquiazules, también formarán parte de la Segunda División en el 2021 Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba.

"Este Alianza del 2020 empezó mal desde que se fue Bengoechea, luego que se fue pasó esto. La hinchada quiere escuchar a los responsables, que hagan un mea culpa, pedir disculpas y empezar de cero. Jugar la Liga 2 no es fácil, yo he jugado en Segunda y no es fácil", sostuvo Waldir Sáenz.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Waldir Sáenz: "Jugar la Liga 2 no es fácil, yo he jugado en Segunda y no es fácil" | Fuente: Liga 1

Te sugerimos leer