Juan Jayo Legario, excapitán de Alianza Lima, conversó con 'Futbol Como Cancha' de RPP Noticias luego del descenso del conjunto blanquiazul a la Segunda División y se manifestó sobre el comunicado del club donde pidieron "perdón" a sus hinchas.

“Es un momento muy difícil, estoy dolido, se me rompió parte del corazón. Tengo un descontento grande, esperaron que pase esto para comunicar eso, no es el momento, sino de abrir la puerta y que entre gente que realmente quiera a la institución”, señaló.

“He hablado con excompañeros, lloramos por teléfono, sufrimos el partido y los que se jugaron simultáneo. Es duro, yo no lo he vivo, nunca pasé esto. Soy mas hincha de Alianza que nunca, donde me toque ir, estaré, hoy más que nunca. Por mí, por la institución y no por las personas que nos llevaron a esta institución”, añadió.

El exmediocampista se refirió al tema del plan de juego de Alianza, que durante esta temporada pasó bajo la idea de tres directores técnicos.

“Nunca vimos un partido redondo de Alianza, pero cuando entras en una situación donde ya las cosas no se dan porque quieren implantar una idea de juego, ya tienes que jugar con la otra. Tener amor propio, tener un ‘plan B’, hay que aprender a jugar en las situaciones que se presentaron en los últimos partidos. Se lo dije a algunas personas que están adentro. Hay que asumir las cosa que pasan, esperamos llegar al último partido para, entre comillas, asumir algo que se caía de maduro. Yo estaba más esperanzado en que los otros equipos consigan los resultados que en lo que podía conseguir Alianza. Los últimos partidos no dieron un indicio de que esto podían solucionarlo ellos, con un técnico que no te transmite nada, porque hoy nos fuimos al descenso y se le ve la misma cara que cuando llegó en febrero", indicó

“Es momento que (los directivos) tienen que asumir y dar explicaciones al mar humano que sigue a este club”, finalizó.

