El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, mostró su malestar tras la derrota ante Deportivo Binacional y no dudó en criticar el rendimiento de los ábitros del encuentro y el uso del vídeo arbitraje durante el partido.

"Cuando me dijeron que había VAR a los dirigentes les dije que el VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, no me sorprende nada lamentablemente, pero ya sabía lo que va a pasar", declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo también calificó de 'muy raro' todo lo que sucedió en el partido con las decisiones de los ártbitros. "¿Por qué fue expulsión? por el VAR. El árbitro ni amarilla sacó y estaba a 10 metros, ¿La jugada de penal no daba para revisarla, parece penal eso? para mi gusto no fue. ¿El agarrón a Cuba, no lo podían llamar para que la viera? muy raro todo", puntualizó.

Pablo Bengeochea aclaró también que justo los árbitros que estuvieron en el VAR, fueron los que lo perjudicaron en el año. "Todo lo que vi durante el año y en las finales, ahora está pasando lo mismo. No era solo la terna, justo los que se equivocaron en contra de Alianza todo el año, Carrillo y Haro, estuvieron en el VAR, qué raro, qué casualidad" concluyó.

