Hansell Riojas ha disputado 24 partidos con Alianza Lima en la Liga 1 Movistar.

Una de las decisiones que tomó Pablo Bengoechea con miras a la final de ida de la Liga 1 Movistar entre Alianza Lima y Binacional fue no incluir a Hansell Riojas. Pese a ser uno de los elementos más sólidos en defensa durante los últimos encuentros y no presentar ninguna lesión, el estratega uruguayo optó por no llamar al zaguero de 28 años.

Este determinación tomada por Pablo Bengoechea sorprendió a más de un hincha de Alianza Lima, pero el 'charrúa' se refirió a ella en la conferencia posterior a la derrota por 4-1 frente a Binacional. "La ausencia de Hansell Riojas es un tema mío y personal. Yo siempre tomo decisiones pensando en el bienestar de la institución", dijo.

Sin ahondar en el tema, Pablo Bengoechea dio a conocer su postura en relación a la no presencia de Hansell Riojas para esta primera final de la Liga 1 Movistar. No obstante, teniendo en cuenta la expulsión de Anthony Rosell, se desconoce si el defensa nacido en el Callao será considerado en Alianza Lima para la vuelta que se desarrollará el próximo domingo 15 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.

