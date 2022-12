'La mitad de la película la hicimos a la perfección, que fue defender', dijo Pablo Bengoechea al finalizar el partido ante Cristal | Fuente: RPP Noticias

Pablo Bengoechea reconoció que no estuvieron finos en ataque. En la conferencia de prensa posterior a la igualdad entre Alianza Lima y Sporting Cristal, el estratega uruguayo destacó la manera cómo protegieron su arco y la poca participación de Pedro Gallese. No obstante, en la otra cara de la moneda, admitió que no tuvieron su mejor día en ofensiva pese a haber marcado.

"La mitad de la película la hicimos a la perfección, que fue defender. Ellos casi no tuvieron ocasiones de gol y Gallese prácticamente no participo. Sin embargo, para atacar no tuvimos esa misma calma que en la defensa. De todos modos, hicimos un gol y en el segundo tiempo tuvimos contras para aumentar el marcador. Alianza Lima tuvo las chances claras, pero Sporting Cristal la pelota", dijo.

Por otra parte, Pablo Bengoechea explicó los cambios que realizó en la alineación inicial de Alianza Lima para esta semifinal de vuelta, principalmente los ingresos de los volantes Rinaldo Cruzado y Luis Ramírez.

"Para los primeros 90 minutos, nos imaginamos un día de mucho calor y habían jugadores de mucha jerarquía que teníamos que cuidarlos para hoy. Contábamos con futbolistas de experiencia como Cruzado que iban a estar dentro de la cancha cuando se defina el campeonato, a Ramírez lo veníamos manejando igual", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Pablo Bengoechea alabó el desempeño de Adrián Balboa | Fuente: RPP Noticias

Pablo Bengoechea reemplazó a Víctor Reyes en la dirección técnica de Alianza Lima. | Fuente: GolPerú

