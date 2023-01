Alex Valera: 'Quizá vuelva a entrenar en la Videna antes de iniciar pretemporada con la 'U'' | Fuente: FPF

Sin duda el 2020 resultó ser mucho mejor año para Alex Valera que el pensado. A inicios de temporada, el delantero de 24 años debutó en primera división con Deportivo Llacuabamba y la cierra firmando un contrato de tres años con Universitario de Deportes.

En el intervalo, además, el ex delantero de Copa Perú fue convocado por Ricardo Gareca para la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Al respecto, Valera conversó con RPP Noticias sobre cómo es su relación con el comando técnico del 'Tigre'.

"No he hablado con nadie todavía (sobre su contratación) pero me imagino que ya deben estar enterados. Yo he seguido yendo a entrenar a la Videna y quizá la siguiente semana vaya a entrenar antes de iniciar pretemporada con la 'U'", indicó Valera en diálogo con RPP Noticias.

Por otro lado, agregó que se mantiene motivado por volver a ser considerado por Gareca para incorporar la Selección Peruana: "Mi objetivo es salir al extranjero, primero haciendo las cosas bien aquí, ganarme un puesto en la 'U' y en la Selección. Quiero salir goleador del torneo, tiene que ser así".

