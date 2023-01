Hohberg jugará en Sporting Cristal hasta fines de 2022. | Fuente: Sporting Cristal TV

Este viernes, Alejandro Hohberg fue presentado en La Florida como flamante fichaje de Sporting Cristal para las próximas dos temporadas de la Liga 1. Por medio de una conferencia de prensa virtual, el exjugador de Universitario de Deportes lució la indumentaria rimense.

Alejandro Hohberg indicó que fue un pedido de Roberto Mosquera para llegar a Sporting Cristal. "Hablé con el profesor y me manifestó su alegría de sumarme al proyecto. El saber que era un pedido suyo me atrajo. Este equipo siempre pelea por los torneos", dijo.

Asimismo, evidenció su felicidad por llegar al Sporting Cristal. "Feliz por este nuevo reto en mi carrera. Estoy contento de esta decisión y agradecido con todo el club. Todos tenemos ilusion de jugar la final a fin de año y ganarla. Este es el equipo ideal para este momento en mi carrera profesional y personal", sostuvo Hohberg, también exAlianza Lima.

Alejandro Hohberg, en Sporting Cristal hasta 2022

Así se dio el anuncio de Alejandro Hohberg a Sporting Cristal | Fuente: @ClubSCristal

En otro momento, dio detalles del tiempo que quiere quedarse en la tienda celeste. "Este es un club donde sé que me voy a sentir comodo y pienso en plazos cortos. Quiero entrenar, entrar de poco al grupo y me gustaria estar mucho tiempo aqui. Año a año me planteo a mejorar", añadió.

El pase de Alejandro Hohberg a Sporting Cristal se da luego que el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Francisco Gonzáles, comentara que fue el mismo jugador el que le pidió salir de la tienda de Ate.

Ahora, como jugador celeste, el atacante tiene la meta de lograr el bicampeonato. Además, uno de los objetivos también es pasar de la fase de grupos en la próxima edición de la Copa Libertadores.

