La dirigencia de Carlos A. Mannucci decidió de aplicar la suspensión perfecta de labores a sus futbolistas producto de la crisis que vive el país a causa del coronavirus. Tras la medida, la Agremiación de futbolistas se pronunció sobre la postura que tomó el cuadro trujillano.

“Lamentamos profundamente la actitud del Club Mannucci de publicar una carta dirigida a sus trabajadores con verdades incompletas y algunas falsedades”, indicó a través de un comunicado el gremio futbolístico.

“Indigna leer un comunicado sesgado y tendencioso. Indigna, por ejemplo que NO mencionen que NO están al día en sus pagos y que ellos unilateralmente decidieron pagar solo un porcentaje de los sueldos de Marzo. Indigna observar que la intención del club no es llegar a un acuerdo, sino imponer sus condiciones y golpear mediáticamente a los jugadores para ejercer presión o justificar su accionar ante sus seguidores. No podemos permitir actos de presión pública y denunciaremos dichos actos ante la autoridad administrativa del trabajo”, agregó la SAFAP.

La medida que cuadro trujillano aplicará a sus futbolistas contempla la no remuneración a los trabajadores y por ende el cese temporal en sus actividades hasta 30 días posteriores terminada la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19.

