Sporting Cristal cayó 1-0 ante Zulia por Copa Sudamericana 2019 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FEDERICO PARRA

Zulia sorprendió a Sporting Cristal, al que derrotó este martes en la calurosa ciudad de Maracaibo con pizarra 1-0, y se adelantó en la llave que los empareja en los octavos de final de la Copa Sudamericana.La única diana del encuentro la anotó el atacante suizo-venezolano Frank Feltscher, uno de los mejores de la tarde en su equipo, luego de una buena jugada individual del hondureño Brayan Moya a los 60 minutos, en la que dejó regados hasta tres rivales para lanzar un centro atrás que su compañero no desperdició.Entonces, el gol supuso un merecido premio para un Zulia que buscaba el partido con más ganas y fútbol que la visita, que antes del pitido inicial podía presumir el rótulo de favorito.En la primera mitad el cuadro local impuso condiciones ante un equipo "Celeste" sorprendido y agobiado por el intenso calor marabino de las 16.00 horas locales (20.00 GMT).Así, el guardameta del equipo limeño, Patricio Álvarez, se vio exigido ante las peligrosas tentativas de Paredes, Feltscher y Martínez.Respondía el Sporting Cristal cuando podía y también creaba peligro en el área rival, como cuando Távara, al filo del descanso, envió ancho un remate en inmejorable posición para marcar.El complemento trajo no solo el gol de Feltscher, sino también el cambio de mentalidad del Sporting Cristal, que tras los cambios mostró más mordiente.Especialmente con el ingresado Jair Céspedes, que puso en aprietos más de una vez a la zaga del Zulia, aunque sus esfuerzos no ayudaron a nivelar la pizarra de un partido que se jugó hasta los 100 minutos.El choque de vuelta de esta llave se disputará el venidero día 30 en el estadio Alberto Gallardo de Lima, sede del equipo dirigido por Claudio Vivas.El ganador de la zona se enfrentará al argentino Colón, que apeó de la competición al Argentinos Juniors y ya espera en los cuartos de final. (EFE)

Sporting Cristal vs. Zulia EN VIVO: alineaciones confirmadas

Zulia: Leo Morales (C); Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; José Martínez, Evelio Hernández, Albert Zambrano, Frank Feltscher; Brayan Moya y Junior Paredes Entrenador: Francesco Stifano.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Gerald Távara, Christofer Gonzales; Cristian Palacios y Cristian Ortiz. Entrenador: Claudio Vivas.

Árbitro: El principal será el paraguayo Éber Aquino

Sporting Cristal vs. Zulia EN VIVO: transmisión dle minuto a minuto

Sporting Cristal es el único equipo peruano que sigue en carrera en la Copa Sudamericana 2019. En octavos de final se enfrentará a Zulia, de Venezuela. Al equipo de Mariano Soso le toca arrancar en esta etapa visita y cerrar la clasificación a cuartos de final en casa y con su gente.

Tras caer ante Alianza Lima por el Clausura de la Liga 1 Movistar, Sporting Cristal se metió de lleno a los trabajos con miras a la Copa Sudamericana 2019. Este domingo realizó su última práctica en La Florida y quedó listo para su viaje a VEnezuela que está programado para las 4:00 de la tarde.

Fecha y hora del Sporting Cristal vs. Zulia

Sporting Cristal vs. Zulia se veran la caras el martes 23 de julio. La cita futbolística tendrá lugar en el estadio Olímpico José Encarnación "Pachencho" Romero desde las 3:00 p.m. (hora peruana)

Canales que transmitirán EN VIVO el Sporting Cristal vs. Zulia

El partido entre Zulia vs. Cristal EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports

Sporting Cristal vs. Zulia: Horarios en el mundo

Países Hora Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m Bolivia 4:00 p.m Argentina 5:00 p.m Uruguay 5:00 p.m Chile 4:00 p.m Paraguay 4:00 p.m España 10:00 p.m. Francia 10:00 p.m. Estados Unidos (Nueva York) 3:00 pm.. México 3:00 p.m.

Te sugerimos leer