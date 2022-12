La CONMEBOL dio a conocer la programación oficial de los compromisos a octavos de final a jugarse entre el 9 de julio y 1 de agosto. | Fuente: Sporting Cristal

La espera que desespera. Esta tarde la CONMEBOL anunció el fixture oficial de los encuentros por octavos de final de Copa Sudamericana. Como único representante peruano, Sporting Cristal ya tiene programados sus partidos de ida y vuelta ante Zulia.

Fecha y hora partido de ida y vuelta:

En el arranque, a los 'celestes' les tocará jugar de visita el 23 de julio a las 15:00 (hora peruana) en el estadio José Encarnación Romero de Maracaibo.

En la vuelta, los dirigidos por Claudio Vivas serán locales el 30 de julio a las 17:15 (hora peruana).

Si bien el estadio donde se jugará aún no está definido, se conoce que el Estadio Nacional no podrá ser sede. Al respecto, Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Alianza Lima, aseguró en un diálogo con Capital Deportes que no tendría problemas con volver a facilitar el estadio Alejandro Villanueva.

