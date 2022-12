Sporting Cristal derrotó por 4-0 a San Martín a inicios de semana en el Estadio Alberto Gallardo. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Sporting Cristal hará todos los esfuerzos para enfrentar a la Unión Española en el Estadio Nacional, por la Copa Sudamericana. Aunque corre riesgo no estar habilitado para fin de mes porque será entregado a Lima 2019 con miras a los Juegos Panamericanos. Ante la eventualidad de no poder utilizar el coloso deportivo, el cuadro rimense no tendría muchos recintos disponibles en Lima y podría terminar jugando en el Estadio Monumental o el de Matute.

Alfonso García Miró, gerente deportivo de Sporting Cristal, se refirió al tema en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias Asimismo, aseguró que su segunda alternativa en este caso será el Estadio Miguel Grau del Callao.

"Todavía no nos han confirmado la fecha del partido en Lima contra Unión Española, pero estamos tratando que sea en el Estadio Nacional. Si no es ahí, tendría que ser en el Miguel Grau. ¿Podría ser en Matute o el Estadio Monumental? Tendrían que pasar muchas cosas que no están planificadas para llegar a esa instancia", dijo.

Además, García Miró reveló que solicitaron a la CONMEBOL que el cotejo se desarrolle a las 3:30 de la tarde, solicitud que no tuvo éxito ante la intención del ente sudamericano de jugar los partidos en otro horario.

"Consultamos si el partido se puede juegar a las 3:30 de la tarde. Sin embargo, la CONMEBOL está tratando de acerarse a la formalidad y profesionalismo tanto en el tema de gestión como comercial de UEFA. Y dentro de ello, están los horarios de los duelos que tratan de homogeneizarlos. No se podrá jugar a esa hora", sentenció el directivo de Sporting Cristal.

Alfonso García Miró conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

