El Millonarios colombiano superó por 2-0 este jueves al Always Ready boliviano en partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Campín, de Bogotá.

La resistencia del equipo paceño duro escasos cinco minutos porque el volante David Macalister Silva en una brillante noche capitalizó de certero cabezazo un centro de Elvis Perlaza, con lo que el conjunto local se fue en ventaja.

Y 25 minutos después el corpulento Hansel Zapata luchó la pelota contra la defensa visitante y su premio fue el segundo gol del equipo colombiano, dirigido por Alberto Gamero, que consigue su primer triunfo en partidos oficiales con Millonarios, incluida la liga local.

Esta derrota marcó el regreso, 52 años después, del Always Ready a un torneo internacional. En 1968 jugó la Copa Libertadores por primera vez en su historia, así que el partido contra Millonarios marca su regreso a un torneo de la Conmebol. El duelo de vuelta se disputará el próximo 20 de febrero en el estadio paceño Hernando Siles, de La Paz, a 3.640 metros sobre el nivel del mar. (Con información de EFE)

Millonarios vs. Always Ready: alineaciones confirmadas

Millonarios: Wuilker Faríñez; Elvis Perlaza, Breiner Paz, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Juan Carlos Pereira, Jhon Duque, Ayron del Valle, David Silva, Hansel Zapata; José Guillermo Ortiz.

Always Ready: Carlos Lampe; Junior Romay, Marcos Barrera, Nelson Cabrera, Marc Francois Enoumba; Christian Árabe, Fernando Saucedo, Victor Hugo Melgar, Samuel Galindo; Gustavo Britos, Javier Sanguinetti.

Estadio: El Campín de Bogotá.

