Cusco FC se convertiría en el segundo equipo peruano en no albergar sus partidos de local en la Copa Sudamericana en su región. Según pudo conocer RPP Noticias, el elenco dirigido por Javier Arce evalúa seriamente disputar, por lo menos, la primera fase del certamen continental frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional de Lima.

En estos momentos, las luces del estadio Inca Garcilaso de la Vega no cumplen con todos los requisitos de la CONMEBOL y no le permite jugar a Cusco FC en ese recinto. Si bien el gobierno regional le ha comentado al club que trabajarán en ellas, recién estarían listas en noventa días y no llegarían a su primera contienda de local durante la Copa Sudamericana.

Aparte del Estadio Nacional, el estadio IV Centenario de Huancayo y el Jorge Basadre de Tacna son otras de las alternativas que tiene Cusco FC sobre la mesa. Sin embargo, todo indica que terminarán eligiendo al Coloso de José Díaz para su debut en casa en la Copa Sudamericana.

Además de Cusco FC, otro club peruano que tiene decidido jugar en Lima la primera etapa de la Copa Sudamericana es Atlético Grau. El conjunto piurano, a diferencia de la entidad imperial, no está mentalizado en ir al Estadio Nacional: su prioridad es hacer uso del estadio Monumental.

