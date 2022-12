Deportivo LLacuabamba | Fuente: FPF

Deportivo Llacuabamba se coronó campeón de la Copa Perú y ascendió a la Liga 1 Movistar tras empatar 2-2 con Carlos Stein en el estadio Miguel Grau del Callao.

El equipo de La Libertad llegó a la tercera y última fecha de la finalísima como favorito, sobre todo después de golear a 5-0 a Sport Estrella; pero no fue tan fácil conseguir un resultado favorable.

Carlos Stein, que llegó a estas instancias con el mismo puntaje que Llacuabamba, sorprendió al equipo de Roberto Tristán al minuto 34. Carlos León aprovechó un centro desde la banda derecha para poner el primero de su equipo.

Recién en el segundo tiempo, Deportivo Llacuabamba logró igualar el marcador gracias a su goleador Alex Valera. Él mismo convirtió de penal a los 80 minutos.

Cuando faltaba dos minutos para el final, Danny Perlaza anotó el 2-2, pero el tiempo fue su peor enemigo.

Deportivo Llacuabamba ascendió a Primera División gracias a los goles a favor que tenían en la tabla de posiciones.

En tanto, Carlos Stein y Sport Chavelines jugarán en el cuadrangular de ascenso ante Atlético Grau y Deportivo Coopsol. Dos equipos más ascenderán a la Liga 1 Movistar para el 2020.

INCIDENCIAS

Minuto 34 | ¡GOOOOOL! de Carlos Stein, centro desde la banda derecha, y Carlos León aprovechó para abrir el marcador a favor de su equipo.

Minuto 49 | ¡GOOOOL! de Deportivo Llacuabamba. Marcó Alex Valera.

Minuto 80 | ¡GOOOOL! de Deportivo Llacuabamba. Marcó de Alex Valera, de penal.

Minuto 88 | ¡GOOOL! de Carlos Stein. Danny Perlaza

Tabla de posiciones - Copa Perú

Clubes PJ PG PE PP GF GC DG PTOS UTU 1 Dep. Llacuabamba 3 1 2 0 8 3 5 5 6 2 FC Carlos Stein 23 1 12 0 5 4 1 5 7 3 Sport Chavelines (**) 3 0 2 1 3 4 -1 2 4 4 Sport Estrella 3 0 2 1 2 7 -5 2 24

(**) Clasificó al cuadrangular de ascenso que jugarán dos equipos de Liga 2 (Atlético Grau y Deportivo Coopsol) y Copa Perú (Carlos Stein y Sport Chavelines)

* Los criterios de ubicación son: puntaje, diferencia de goles, mejor ubicación en la tabla única (UTU)

Deportivo Llacuabamba vs, Carlos Stein | Fuente: FPF

EN VIVO | EN DIRECTO | Deportivo Llacuabamba vs. Carlos Stein chocan este domingo, 1 de diciembre, en el estadio Miguel Grau del Callao. El encuentro por la finalísima de la Copa Perú está programado para las 3:00 de la tarde. No te pierdas ningún detalle del partido cuyo ganador marcará el ascenso directo a Primera División. No te despegues de la web de RPP.pe

Llacuabamba y Carlos Stein han llegado igualados en puntaje a estas intancias. Ambos tienen cuatro unidades, pero los liberteños están en el primer lugar por diferencia de goles. Ambos tienen chances de ascender directo a la Liga 1 Movitar del próximo año.

Deportivo Llacuabamba será campeón de la Copa Perú y ascenderá a Primera División siempre y cuando gane o empate su partido ante Carlos Stein.

Si Carlos Stein derrota a Deportivo Llacuabamba se coronará campeón.

Pero el sueño de ascender a Primera División no termina aquí. El segundo y tercer lugar jugarán el cuadrangular de ascenso ante el segundo y tercero de la Liga 2.

Tercera fecha - Copa Perú

Domingo, 1 de diciembre

FINALIZÓ | Sport Chavelines 1-1 Sport Estrella

31', Deybi Balcázar (Sport Estrella), 90', Sheu Obregón (Sport Chavelines)

Deportivo Llacuabamba vs. FC Carlos Stein

Hora: 3:00 p.m.

Sport Chavelines 1-1 Sport Estrella

Te sugerimos leer