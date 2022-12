Copa Perú 2019: conoce a los cuatro finalistas que luchan por ascender a la Primera División | Fuente: Sport Chavelines - Carlos Stein oficial Facebook

Luego de disputarse las dos primeras fechas de la finalísima de la Copa Perú, Deportivo Llacuabamba lidera la tabla de posiciones con cuatro unidades junto a Carlos Stein. Por ello, a una jornada que finalice el campeonato, te mostramos todo lo que debes conocer de los cuatro equipos que luchan por su ascenso a Primera División.

Deportivo Llacuabamba

El club está ubicado en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad. El director técnico del equipo es Roberto Tristán. Entre los jugadores más destacados del equipo son Jorge Esparza (ex Universitario de Deportes), Felix Uculmana (ex Sport Huancayo), Héctor Cruz Cheng (ex Sporting Cristal) y Segundo Acevedo (ex Juan Aurich).

Carlos Stein

El equipo está ubicado en la ciudad de Lambayeque. El encargado de dirigir al cuadro carlista es Juan Carlos Bazalar. Algunos de los jugadores de mejor rendimiento son Fidel Inolopú, quien jugó en Juan Aurich y Los Caimanes; el centrocampista Mario Soto, quien vistió la camiseta de Universitario de Deportes, Melgar, Real Garcilaso, entre otros; y Adrián Mujica (ex Juan Aurich)

Sport Chavelines

Se ubica en la ciudad de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Jorge Rivera es el entrenador del equipo. Entre los fubolistas que pasaron por la Primera División están el arquero Ángel Azurín, formado en las divisiones menores de Alianza Lima al igual que Cristofer Soto; Yhirbis Córdova (exAlianza Atlético, Unión Comercio) y Kerwin Peixoto (exAlianza Lima).

Sport Estrella

El club se encuentra en la ciudad de Colán, departamento de Piura. El director técnico es Javier Atoche. Los jugadores que mejor han rendido en el equipo son Yefferson Romucho, quien salió de las divisiones menores de Alianza lima y Rubén Valladares (exAlianza Atético).

Tabla de posiciones - Copa Perú

Clubes PJ PG PE PP GF GC DG PTOS UTU 1 Dep. Llacuabamba 2 1 1 0 6 1 5 4 6 2 FC Carlos Stein 2 1 1 0 3 2 1 4 7 3 Sport Chavelines 2 0 1 1 2 2 0 1 4 4 Sport Estrella 2 0 1 1 1 6 -5 1 24

