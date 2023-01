Cristian Ortiz celebra tras anotar dos golazos en el Gremio vs Independiente del Valle. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LIAMARA POLLI

Independiente del Valle, con un doblete del atacante argentino Christian Ortiz, dio este miércoles la campanada al clasificarse para la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer por 1-2 al Gremio en Porto Alegre.El equipo que dirige el portugués Renato Paiva, que venía de ganar el partido de ida por 2-1, remontó el gol inicial de Jean Pyerre con dos tantos de Ortiz, el primero de ellos de falta directa en el tiempo de descuento de la primera mitad.El 'Matagigantes' hizo honor a su apodo y, con un fútbol directo, eliminó a todo un tricampeón de la Libertadores, que, plagado de bajas, perdonó en el primer tiempo y jugó con uno menos desde el minuto 63 tras la expulsión de Maicon.Independiente jugará la próxima fase del torneo de clubes de fútbol más prestigioso de América en el grupo A, con el Palmeiras brasileño, el vigente campeón, Defensa y Justicia argentino, y Universitario peruano.Los primeros minutos hicieron presagiar un partido loco, un toma y daca entre dos equipos que tuvieron oportunidades clarísimas para estrenar el marcador, ambos en jugadas de estrategia.Jean Pyerre llenó de ilusión al Gremio al enganchar un rechace de la defensa ecuatoriana, dominar en la frontal y lanzar un latigazo que se coló dentro del arco de Ramírez, en el minuto 22.La reacción de Independiente no llegó y, para más inri, empezó a multiplicar sus errores en la zaga.

Ramírez sostuvo a los suyos en dos mano a mano ante Maicon y Ferreira con dos paradas milagrosas.Antes del descanso, Independiente se soltó un poco más -o el Gremio aflojó-, y obtuvo premio en un lanzamiento de falta directa que transformó Ortiz.El atacante argentino superó la barrera y puso la pelota en la escuadra de Brenno. Imparable.El tanto del empate transformó a los Rayados del Valle, que salió con otra cara para afrontar la segunda parte, más incisivo y peligroso. El Gremio seguía grogui.Cualquier intento de levantar la eliminatoria se fue al traste con la expulsión por doble amarilla de Maicon, en el minuto 63.Tres minutos después llegaría el segundo tanto de Ortiz, que controló con el pecho un pase bombeado de su compatriota Faravelli y fulminó con un disparo fuerte a Brenno.Fue la puntilla para los brasileños, que dicen adiós a las primeras de cambio a uno de los objetivos de la temporada.

Golazo de Cristian Ortiz en el Independiente del Valle vs Gremio | Fuente: ESPN

Independiente del Valle 2-1 Gremio: así fue el segundo golazo de Ortiz | Fuente: ESPN

Independiente del Valle vs Gremio: MINUTO A MINUTO

(Con información de EFE)

LA PREVIA

Independiente del Valle, conjunto dirigido por el portugués Renato Paiva, se ha propuesto para esta temporada repetir y hasta superar su mejor actuación en la Copa Libertadores, que data de 2016, cuando perdió la final frente al Atlético Nacional colombiano. La meta es dejar en el camino al Gremio.

Para ello cuenta con la ventaja que obtuvo el pasado viernes en la ida, que debía jugarse en Quito pero finalmente fue en Asunción, porque las autoridades ecuatorianas no lo autorizaron tras algunos casos de covid-19 en el equipo brasileño.Los brasileros, campeones 1983, 1995 y 2017, tiene la obligación de ganar. Volverá a ser dirigido por Alexandre Mendes, auxiliar del entrenador Renato Gaúcho, que así como ocurrió en Asunción no podrá estar presente pues ha contraído coronavirus y aún está en proceso de recuperación.Mendes ya ha confirmado que no podrá contar con el chileno César Pinares, que será una baja importante en la creación y sufrió una lesión muscular en el partido de ida frente al Independiente del Valle.

La buena noticia ante Independiente del Valle, sin embargo, será la vuelta del defensa central argentino Walter Kannemann y del volante Maicon, recuperados de sendos problemas físicos y que pueden dar una mayor seguridad en la marca y la recuperación del balón.

Aquí ver, Independiente del Valle vs. Gremio: canales TV y horarios EN VIVO dónde, cómo y cuándo por Copa Libertadores. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NATHALIA AGUILAR

Independiente del Valle vs. Gremio: horarios en el mundo

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: 5:15 p.m.

México: 5:15 p.m.

Argentina: 7:15 p.m.

Chile: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:15 p.m.

Independiente vs. Gremio: posibles alineaciones

Gremio: Brenno; Felipe Albuquerque, Walter Kannemann, Antonio Rodrigues, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Alisson, Leo Chu, Jean Pyerre; Pepe y Diego Souza.

Independiente del Valle: Wellington Ramírez; José Hurtado, William Pacho, Richard Shunke, Luis Segovia; Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo; Pedro Vite, Brian Montenegro y Christian Ortiz.

¿Dónde ver el Independiente del Valle vs. Gremio?

Lo ves vía ESPN 2, ESPN Play por televisión. Además, la web de RPP te llevará todas las incidencias, goles y mejores jugadas.

