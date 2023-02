Gustavo Grondona espera un buen resultado de Universitario vs. Palmeiras. | Fuente: Difusión

Universitario de Deportes vs. Palmeiras será el partido de este miércoles que paralizará a todos los hinchas cremas en todo el mundo por la Copa Libertadores. Los merengues recibirán al conjunto brasilero, vigente campeón, en el Estadio Monumental por la primera jornada del Grupo A.

Uno de los que tiene pasado con Universitario de Deportes en Copa Libertadores es Gustavo Grondona. El exvolante argentino sabe que la llave del club peruano es complicada (también con Independiente del Valle y Defensa Justicia), pero considera que su exelenco puede ganar el cotejo de local frente al Palmeiras.

"Del Valle hace rato que juega a un buen estilo. Qué mas decir del Palmeiras y Defensa y Justicia. Para Universitario de Deportes debe ser una experiencia que sirva para competir y después plantearlo en el torneo local. Hay que tener esperanza y creer", dijo Gustavo Grondona a GolPerú.

Universitario vs. Palmeiras: choque en el Monumental

Universitario entrenó en Campo Mar en la previa ante Palmeiras. | Fuente: @Universitario

Asimismo, el también ex mediocampista de Huracán comentó que si bien el 'verdao' es el actual monarca del campeonato, no es un conjunto que meta miedo a sus rivales.

"Es el campeón, aunque su actualidad es que no es un equipo que te va a arrollar desde lo futbolístico. Sabe a lo que juega, pero creo que si arrancas bien parado te puede dar una mayor perspectiva para lo que viene", indicó.

Por último, el campeón con Universitario de Deportes en 1998, 1999 y 2000 sostuvo que el mantener un perfil bajo puede ser positivo para el equipo crema.

"Muchas veces eso de no ser favorito puede llevar al partido a unos lugares que uno no se imagina. Si la 'U' lleva el ritmo, creo que es posible ganar. No es un rival que desde el juego te va a arrollar", añadió.

