El estadio Norberto Tomaghello es escenario del partido entre Defensa y Justicia vs Universitario. Los cremas no solo están sumando su segundo traspié en la Copa Libertadores, sino también perdieron a su goleador Enzo Gutierrez. El delantero no terminó el primer tiempo.

Enzo Gutierrez tuvo que ser cambiado al minuto 37 del primer tiempo acusando una lesión en el tobillo derecho. En reemplazo del delantero ingresó AlexValera.

Tras el partido contra Sporting Cristal, el argentino terminó lesionado y era duda para el partido contra Defensa y Justicia, pero finalmente estuvo desde el arranque.

Cuando Enzo Gutiérrez abandonó el campo, Universitario perdía 1-0 ante el actual campeón de la Copa Sudamericana y Recopa. Abrió el marcador Francisco Pizzini.

Defensa y Justicia inició las acciones con Luis Unsain; Juan Rodríguez, Emanuel Britez, Adonis, Frias; Nahuel Gallardo, Enzo Ferández, Raúl Loaiza, Matías Rodríguez; Francisco Pizzini, Gabriel Hachen, Walter Bou.

En tanto, Ángel Comizzo mandó a José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Diego Chávez; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Hernán Novick, Luis Urruti; Enzo Gutiérrez.

El delantero de Universitario salió al minuto 37 del primer tiempo | Fuente: ESPN

