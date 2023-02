Defensa recibe a Universitario por la fecha 2 de la Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: RODRIGO BUENDIA

Defensa y Justicia recibe este miércoles a Universitario de Deportes por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores. El ‘Halcón’ llegará con dificultades al cotejo, ya que hasta el momento presenta cinco bajas en su plantel debido a casos positivos por coronavirus.

"Desde aquel partido ante Independiente (por Copa de la Liga) se dio el tema de contagios en el equipo. Pero estamos tranquilos, son cosas que pueden pasar aunque podría preocupar por ser jugadores importantes. Tenemos un plantel corto, pero competitivo. Hay que ir paso a paso, estar tranquilos y siempre están las ganas de estar arriba en el grupo", dijo José Lenme, presidente del club, en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

El cuadro a cargo de Sebastián Beccacece presenta cinco bajas confirmadas, aunque esto podría variar para más dependiendo de los últimos resultados que se realicen el mismo día del partido.

"Desde que supimos de los contagios, estamos tomando test a los jugadores todos los días. Uno nunca sabe, mañana en la mañana lo haremos nuevamente", indicó Lenme.

Asimismo, el presidente del ‘Halcón’ se refirió a la derrota de Universitario ante Palmeiras por la Copa Libertadores y calificó el resultado como “injusto” para los ‘cremas’.

“Me pareció que el resultado entre Palmeiras y Universitario fue injusto, pero son estas cosas del fútbol. A uno le puede quedar cierta bronca. Sé que Ángel Comizzo está haciendo un buen trabajo, pero no he charlado nunca con él. Sé de la calidad de persona que es, me parece que es un excelente profesional y que le vaya bien en Universitario", sentenció.

NUESTROS PODCASTS

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.

Te sugerimos leer