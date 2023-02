Gregorio Pérez reemplazó a Ángel Comizzo en la dirección técnica de Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Alejandro Hohberg podría ser una baja para Universitario de Deportes en su partido de ida contra Carabobo. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Gregorio Pérez dejó abierta la posibilidad de que el ex-Alianza Lima no esté presente en el primer duelo de Copa Libertadores considerando que no disputó el amistoso frente a Boca Juniors por lesión.

"Conocemos dónde vamos a jugar, es una ciudad muy calidosa. Estamos recaudando datos de Carabobo con gente amiga que está en Venezuela, aunque hay poca información. Han tenido 3 amistosos y no les ha ido muy bien, han cambiado el pantel y su entrenador. En relación a Alejandro Hohberg, no me puedo apresurar a decir si llegará al partido. Espero que sí", dijo.

Por otro lado, Gregorio Pérez se refirió al que será el partido de presentación de Universitario de Deportes contra Cerro Largo y destacó el respeto que le tiene hacia el evento. No obstante, al tener como prioridad el compromiso ante Carabobo, no descartó la chance de no utilizar todo su poderío al tener en cuenta el desgaste físico que han hecho en la pretemporada.

"Tenemos un gran respeto porque sabemos lo que representa la 'Noche Crema', es una fiesta para los hinchas que hacen un esfuerzo grande por llenar el estadio. Sin embargo, son conscientes de lo que tenemos. Al otro día vamos a viajar a Venezuela y venimos de un gran desgaste, no solo de partidos sino también de trabajo. Estos duelos dejan futbolistas sentidos y no queremos arriesgar", sentenció.

