El equipo femenino de Universitario de Deportes lleva dos días entrenando presencialmente. | Fuente: Universitario de Deportes

El equipo femenino de Universitario de Deportes entrena a diario en el Monumental de cara a su participación en la Copa Libertadores 2020, que se llevará a cabo entre el viernes 5 y el domingo 21 de marzo, en Argentina.

Este jueves se confirmó la fecha del sorteo para conocer los grupos que competirán en la duodécima edición del torneo continental. El martes 23 de febrero, a las 10:00 am. hora peruana, se llevará a cabo el sorteo de grupos en la sede de Conmebol, en Paraguay.

Serán dos grupos, que tienen como cabezas de serie a Corinthians de Brasil y Boca Juniors de Argentina. Son cuatro bolilleros, y Universitario de Deportes ocupa el tercero, junto a Peñarol (Uruguay), Deportivo Trópico (Bolivia) y River Plate (Argentina).

El bolillero 1 lo conforman Ferroviária (Brasil) e Independiente Santa Fe (Colombia). En el # 2 están Libertad-Limpeño (Paraguay), El Nacional (Ecuador), Atlético SC (Venezuela) y Santiago Morning (Chile). El cuarto lo integran Avaí Kindermann (Brasil), Universidad de Chile, América de Cali (Colombia) y Sol de América (Paraguay).

Historial

Desde 2009, Perú participó en todas las ediciones, siempre con un único representante. Nunca conseguimos pasar de fase de grupos. Esta será la cuarta aparición de Universitario de Deportes. Lo hizo previamente en 2015, 2016 y 2017. Suma nueve partidos y apenas dos triunfos.

Sin embargo, no es el equipo nacional al que peor le fue. Los malos resultados son una constante. La falta de apoyo al fútbol femenino en nuestro país pasó factura en cada participación. Nuestros otros representantes fueron White Star (2009), UP de Iquitos (2010), JC Sport Girls (2011, 2012, 2013, 2018), Real Maracaná (2014) y Municipalidad de Majes (2019). El año pasado no hubo edición, por lo que se llevará a cabo el próximo mes.

