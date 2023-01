Universitario: "Nuestro plan B, en caso no nos den la autorización aquí, es jugar ante Palmeiras en Argentina"

Universitario debutará en la Copa Libertadores ante Palmeiras | Fuente: Liga 1

Quedan solo ocho días para el debut de Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, donde le corresponde medirse en condición de local al vigente campeón Palmeiras.

No obstante, las medidas del gobierno ante la pandemia impiden los vuelos provenientes de Brasil, con lo que se dificulta ejercer su condicición de local en el Estadio Monumental. De momento, los cuatro clubes que participan en torneos internacionales, entre ellos la ‘U’, enviaron una carta a la FPF para obtener el respaldo del Estado.

“Hemos insistido con la FPF para hacer el trámite con IPD para jugar aquí ante equipos brasileros. Sabemos que hay apoyo de parte del IPD en gestión, pero el tiempo apremia de parte de Conmebol. El plazo es hasta hoy para confirmar la sede", explicó el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, en ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

“Hacer de local en otro país significa alquiler de estadios, alojamiento adicional y complica todo. Desde el viernes, en cuanto se conocieron los rivales, hemos avanzando en el tema", señaló el directivo.

La solicitud no es sencilla, por lo que Universitario ya encaminó una estrategia de contención. Esta será el jugar de local en el extranjero, siendo Argentina el país posible para su sede.

"Estamos avanzando en el plan B en caso no nos den la autorización. Se ha pedido una prórroga hasta mañana en la mañana. Nuestro plan B, en caso no nos den la autorización de jugar aquí, es ir a Argentina a jugar el partido ante Palmeiras y esperar ahí el siguiente (ante Defensa y Justicia) para no movilizarnos", precisó Gonzales.

Al ser el partido ante Defensa y Justicia el 28 de abril, esto implicará que el cotejo frente a Sporting Cristal por la Liga 1 Betsson tendría que aplazarse (se juega el 25 de abril), por lo que el gerente crema apuntó llegaría a "un acuerdo".

"El tema tenía que definirse hasta las 6:00 pm (hora peruana) frente a Conmebol. Pero hemos pedido una prórroga hasta mañana en la mañana. La restricción para los pasajeros provenientes de Brasil es hasta el 18. Si esto se amplía, debería tener una flexibilidad en el caso deportivo para los equipos peruanos que tienen rivales de ese país", añadió.

