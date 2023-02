Universitario no suma puntos en el grupo A de la Libertadores 2021 | Fuente: Andina / Universitario

Universitario de Deportes perdió 4-0 en Quito ante Independiente del Valle y sumó su tercera derrota en el grupo A de la Copa Libertadores.

La ‘U’ ve complicarse, incluso, quedarse con el tercer lugar de su serie, el que les otorgue el acceso a la Copa Sudamericana, ya que además de la goleada no consiguió hacer un remate al arco rival. Los cuestionamientos están sobre el resultado y el juego.

Quien se refirió a ello fue el entrenador y exmundialista Julio César Uribe, criticando el desempeño del elenco a cargo de Ángel Comizzo.

“Yo sostengo que en el fútbol hay dos vías para intentar ganar: atacando o contraatacando. Si un equipo no es capaz de lo primero, pues se tiene que defender bien e intenta contragolpear. Lo lamentable es que esta institución, con todo el respeto del mundo, no hace bien ni una cosa ni la otra. La ‘U’, en los tres partidos, ¡mamita querida!, no hace ni seis pases seguidos”, dijo en declaraciones a ‘Depor’.

El otro representante peruano en la Copa Libertadores es Sporting Cristal, que luego de tres jornadas registra un punto y también es el último de su grupo. Sobre los rimenses, Julio César Uribe expresó su confianza porque se mantengan peleando por llegar a octavos de final.

“Yo siento que un punto de visitante siempre es bueno, en la medida que te acerque a tu propósito. Racing Club y Rentistas son ganables y Sporting Cristal tiene que enfrentarlos en casa. Si los gana, hace siete puntos y está clasificado con Sao Paulo”, señaló.

