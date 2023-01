Universitario integra el Grupo A de la Copa Libertadores 2021 | Fuente: Universitario | Fotógrafo: Roger Campos

Quedan alrededor de 10 días para el debut de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores 2021, torneo donde integra el Grupo A y que tras el sorteo se determinó que su estreno será en condición de local ante el vigente campeón, Palmeiras.

El recinto crema es el Estado Monumental, sin embargo, no es seguro que pueda utilizarlo para dicho compromiso debido a la pandemia. El Gobierno mantiene la medida de prohibir los vuelos provenientes de Brasil ante la difícil situación de ambos países por la COVID-19. Así, existe la posibilidad que tengan que dejar Lima para medirse contra el 'Verdao'.

Esto es algo que ya le sucedió a Ayacucho FC en su duelo con Gremio, que tuvo que irse hasta Quito para ser local. Ante esto, José Carvallo, capitán de Universitario, se refirió a la situación de incertidumbre.

"No juego en altura hace más de un año. Ayacucho eligió Quito porque hicieron pretemporada en altura. No creo que elijamos el mismo lugar. Tampoco sería ideal que se vea un lugar con clima tropical porque ellos están acostumbrados. Por ahí podría ser Chile, no lo tengo claro”, dijo el arquero en 'Movistar Deportes'.

Este panorama podría tornarse todavía con más dificultad en caso Gremio elimine a Independiente del Valle y sea el cuarto integrante del Grupo A, ya que Universitario podría verse obligado a jugar como local dos veces fuera del país.

“Lo que sí nos puede complicar, y por el tema de la pandemia, es que por los equipos brasileros, si es que pasa Gremio, vamos a tener que viajar mucho más. No vamos a tener eso de que por ahí juegas el torneo local y te concentras solo en ello porque vas a tener que viajar y eso influye”, apuntó José Carvallo.

Universitario de Deportes volverá a la actividad enfrentando a San Martín el jueves 15 de abril por la Liga 1 Betsson, duelo que será previo a su debut en la Copa Libertadores.

Grupo de Universitario en la Copa Libertadores | Fuente: Universitario

