Universitario de Deportes perdió 4-0 ante Independiente del Valle este miércoles, sumando su tercera derrota en la misma cantidad de partidos disputados de la Copa Libertadores 2021.

A pesar de la holgada caída, el entrenador Ángel Comizzo resaltó la labor la ‘U’ durante la primera fracción, considerando que el rendimiento fue “muy bueno”.

“El partido tendría que dividirlo en dos partes. Creo que el primer tiempo que hizo el equipo fue muy bueno, lo trabajó, lo peleó ante un muy buen rival. El segundo tiempo fue totalmente distinto, perdimos el orden, dejamos de hacer cosas que hicimos bien en el inicio. Nos hacen un gol sobre la hora y eso anímicamente al equipo lo tiró abajo, porque realmente hizo unos 45’ muy buenos”, dijo en rueda de prensa.

Ángel Comizzo consideró que Universitario supo competir en sus primeros tres partidos de Copa Libertadores, a pesar de no haber obtenido puntos hasta el momento.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para volver a ser el equipo competitivo que fuimos. No tenemos de otra, el fútbol tiene vaivenes. Veníamos de hacer un buen partido con Palmeiras, 60 minutos ante Defensa y 45 minutos hoy. Pero ante estos rivales no te puedes descuidar, cuando pasa es muy probable que el resultado no sea el ideal”, expresó.

La continuidad de Ángel Comizzo al mando de Universitario de Deportes es un tema sobre la mesa desde las últimas semanas, sin embargo, el entrenador fue enfático al asegurar su permanencia y que mantiene las fuerzas para llevar la dirección del club.

“No voy a renunciar, las fuerzas mías están intactas. No cambia para nada (la idea de seguir con el equipo). Soy un tipo acostumbrado a lucharla, pelearla. Nada modifica mis energías, mis energías están intactas”, puntualizó.

