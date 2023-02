Comizzo y Néstor Lorenzo. | Fuente: EFE - Melgar

Universitario de Deportes sumó su tercera derrota consecutiva en la Copa Libertadores 2021 tras sufrir la goleada por 4-0 ante Independiente del Valle. Y el principal señalado de este mal resultado del cuadro crema fue el entrenador argentino Ángel Comizzo.

Pese a la holgada diferencia, Ángel Comizzo calificó que el rendimiento de Universitario fue "muy bueno" y que no renunciará al cargo de entrenador y que por lo contrario luchará para revetir este mal presente en la Libertadores.

Néstor Lorenzo, técnico de Melgar, defendió a su compatriota que está en el centro de las críticas. Hizo hincapié que la nueva caída de la 'U' es por la diferencia de niveles entre la Liga 1 y la Libertadores.

"Esto es una realidad y mucho no se puede hablar no es grato ir afuera y perder, pero es algo natural. De pronto en los niveles y en lo que viene pasando en el nivel de competencia interna. Hace más de un año y medio que no se juegue la reserva, esto daña el futuro", señaló en entrevista con Toca y Pasa.

"Para mÍ es una excelente persona, lo conoci en 1984 en una Selección Argentina. Él estuvo en varios procesos de mi carrera. Como arquero un fenómeno y como técnico ya lo ha demostrado", agregó.

Universitario, con cero puntos, ocupa el último lugar del Grupo A de la Libertadores. Palmeiras (9), Defensa y Justicia (4) y Independiente del Valle (4) completa su serie.

