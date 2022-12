Aldo Corzo ante Palmeiras. | Fuente: EFE

Universitario de Deportes tuvo un decepcionante adiós de la Copa Libertadores tras perder ante Palmeiras, que en su casa y con un equipo alternativo, no tuvo piedad del equipo peruano al golear por 6-0 en el Allianz Parque.

Uno de los jugadores que más sufrieron esta dura derrota fue Aldo Corzo, que afirmó que Universitario llegó ilusionado a Brasil de conseguir un buen resultado de visitante ante el vigente campeón de la Copa. Destacó que el arbitraje no fue "el mejor".

"Nos vamos con una sensación amarga y triste. Habíamos levantado en los últimos partidos y vinimos con la ilusión de hacer algo. Lamentablemente las decisiones arbitrales no fueron las mejores y nos condicionaron el partido desde el minuto 15. No vi la jugada, pero creo que la pudo manejar mejor y a este nivel con uno menos se hace cuesta arriba", señaló Corzo.

“Hay muchas cosas por corregir. Después de un resultado así, hay que trabajar más, levantarnos y pensar en lo que viene”, agregó en conferencia de prensa.

Corzo, que ha sido convocado a la Selección Peruana, reconoció la superioridad de Palmeiras en medio de la lucha por conseguir el pase a la Copa Sudamericana.

"Aguantamos hasta donde pudimos. Jugar así con inferioridad es super complicado y no solo para la ‘U’, sino para cualquier equipo (...). No hemos clasificado a ninguna copa. Esa era la idea y no fue buena la participación”, culminó.

Universitario sumó 4 puntos y acabó en el último lugar del Grupo A de la Copa. Palmeiras (15) terminó como el líder segudio de Defensa y Justicia (9) e Independiente del Valle (5).

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2021

