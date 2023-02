Alberto Quintero es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la 'U' | Fuente: Universitario | Fotógrafo: Roger Campos

Volvió a aparecer con gol. Alberto Quintero fue el autor de la conquista de Universitario de Deportes en el empate 1-1 con Defensa y Justicia, pudiendo sumar así su primer punto en la Copa Libertadores 2021.

“Fue un partido muy difícil con un rival que tiene buenos jugadores. Creo que merecimos un poco más, hay bastante por mejorar, pero creo que hicimos un gran partido”, dijo el atacante panameño.

El técnico Ángel Comizzo apostó en los últimos partidos cambiar su sistema de juego y con ello la ubicación de Alberto Quintero. Lo despejó del trabajo por la banda derecha y lo colocó como delantero, con lo que registra tres goles en sus últimos tres partidos.

“A mí me gustaría jugar por derecha, por donde vengo jugando, pero creo que la necesidad que está teniendo el equipo y la confianza que me brinda el ‘profe’ en esa posición es importante. Me siento más liberado en el campo, juego donde quiera y creo que tengo oportunidades que las estoy aprovechando”, reflexionó.

Alberto Quintero registra 28 goles con Universitario de Deportes y es el segundo máximo goleador extranjero en la historia del club. Para el atacante, la ‘U’ mantiene sus opciones en la Copa Libertadores.

“Sabíamos que este partido era importante, porque nos podíamos meter en la pelea. Creo que todavía podemos tener posibilidades, vamos a intentarlo hasta el último partido”, indicó.

“Siempre he trabajado con mucha humildad y sacrificio. El fútbol es de oportunidades y la estoy aprovechando, el equipo ha crecido mucho, hicimos un gran esfuerzo. Pasamos semanas difíciles y ahora estamos en un presente grandioso”, añadió.

