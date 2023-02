Pedro Velasco celebra con sus compañeros un gol a Progreso de Uruguay. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: RODRIGO BUENDIA

Sporting Cristal vs. Barcelona SC se enfrentan este jueves a las 7:30 pm. por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Manuel Barreto debutarán en el torneo internacional ante un rival nada sencillo. Acá te contamos un poco del equipo ecuatoriano que llega de superar -con facilidad- a Progreso de Uruguay, en la primera etapa de la Copa.

Su entrenador es Fabián Bustos, argentino de 50 años que llegó a Barcelona esta temporada, luego de ser campeón de Ecuador en 2019 con Delfín. Se caracteriza por variar los sistemas de acuerdo al partido y los jugadores, por intentar tener buen control en el mediocampo, por saber cuándo ejercer presión y por tener un estilo ofensivo.

Con Barcelona, Fabián Bustos ha jugado dos partidos, ambos ante Progreso, por Copa Libertadores. El primero, de visita, lo ganó 2-0 (F. Martínez y E. Martínez). El segundo, de local, cayó 3-1 (D. Díaz, F. Martínez y Velasco). En ambos repitió el '11' titular: Javier Burga; Pedro Pablo Velasco, Darío Aimar, Willian Riveros, Mario Pineida; Gabriel Márquez, Bruno Piñatares; Emmanuel Martínez, Damián Diaz, Fidel Martínez; Jonatan Alves.

En cuanto al estilo, se vio un equipo cauto, pausado, pero que apela mucho al juego pensado, con salida limpia y buenas combinaciones. No apela a los desbordes y centros, sino más bien al toque, apelando a los jugadores de buen pie con los que cuenta. Aunque no se basó en los contragolpes, sí intentó un par de veces por esa vía.

Aunque en defensa no mostró grandes problemas, su punto débil fue el juego aéreo: perdió la mayoría de balones por arriba. Jugó con cinco al medio, encargando la marca a Márquez y Piñatares, este último destacó por su técnica y buen pase en salida.

Los laterales, Velasco y Pineida -considerados por muchos hinchas como los mejores del torneo ecuatoriano-, dejaron cosas interesantes en cuanto a defender, subir y cubrir espacios. El primero de ellos, incluso, llegó al gol. Y en el ataque tiene, probablemente, a sus dos hombres más peligrosos: Damián Díaz (argentino nacionalizado ecuatoriano), y el refuerzo Emmanuel Martínez (argentino), atacantes que se potencian y acompañan entre sí.

Si tiene algo por mejorar, según admitió el mismo entrenador, es la recuperación y el retroceso luego de atacar. "Siendo autocríticos, tenemos que mejorar los movimientos defensivos. Pero yo no llamo solo movimiento defensivo a los cuatro de atrás y al arquero, lo llamo al movimiento para que el equipo no quede mal parado, para que las coberturas de las subidas de los laterales y los relevos se hagan bien. También me refiero a los de arriba para tener un mejor retroceso, estar mejor ubicados para que el rival no tenga tanta comodidad y facilidad de desarmarnos", dijo tras sus dos partidos en Libertadores.

