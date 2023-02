Santiago Godoy de Racing disputa con Omar Merlo de Sporting Cristal | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN MEJIA

Por tiempo de trabajo, plantel y actualidad había mucha ilusión por la presentación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2021, sin embargo, hoy la realidad, otra vez, nos pone el mentón sobre el piso. Al mejor equipo de la Liga 1 -con diferencia- le cuesta en exceso a nivel internacional.

Los números son elocuentes. Se ha sumado un punto de 12 posibles. Se ha convertido un gol y recibido siete en cuatro partidos. Está claro, que hace bastante tiempo Sporting Cristal es el camino a seguir en el fútbol peruano, pero no ha podido dar ese salto de calidad que le permita pasar esa “perversa fase de grupos”.

Cristal se ha impuesto -en tres de los cuatro partidos- en sectores del campo donde se trabajan, pero no se ganan los partidos. Se genera para convertir y el equipo dirigido por Roberto Mosquera nunca pudo trasladar esos pasajes de dominio al resultado. El problema de Cristal no ha estado solamente arriba, no nos podemos quedar únicamente con eso. También es un equipo vulnerable. Situación absolutamente contrastable con su realidad en el torneo local, donde incluso gana con suplentes e inferioridad numérica. Aunque suene reiterativo, es una cuestión de jerarquía.

Autocrítica debe haber. A partir de eso, se puede seguir construyendo. No sé qué tan positivo sea quedarse exclusivamente con el vaso medio lleno, cuando las falencias son las mismas y de manera reiterada. Es oportuno también ver el otro lado. No hace daño y ayuda a corregir. Que el mejor equipo peruano llegué a las dos últimas fechas de la fase de grupos, sin opciones de clasificación, si es un fracaso. De todos.

